Kalıcı çalışmalarda Büyükşehir imzası var Hatay Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi anlayışla sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarına il genelinde devam ediyor.

Vatandaşların şehir için ulaşımlarını güvenli ve rahat hale getirmek için çaba harcayan Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Payas'ta kalıcı çalışmaların altına imza attı.

Büyükşehir ekipleri altyapı çalışmalarından ötürü yıpranmış olan yolları beton asfaltla buluşturdu.

Payas İstiklal Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi, Karacami Mahallesi Cengiz Topel Caddesi, Kaplan Sokak ve Aydın Sokak ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Leylak Sokak'ta beton asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, toplam 3 kilometrelik yolu yeni ve modern görünümüne kavuşturdu.

Kaynak: Bültenler