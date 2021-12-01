Kale ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Malatya'nın Kale ilçesinde sabah saatlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ilçenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde sabah saatlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ilçenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza büründü.
Yükseklerdeki kar güzel görüntü oluşturdu.
AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri
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