Kale ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Kale ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Kale ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'nın Kale ilçesinde sabah saatlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ilçenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde sabah saatlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ilçenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza büründü.

Yükseklerdeki kar güzel görüntü oluşturdu.

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AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri

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