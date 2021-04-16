Kale'deki tarihi Cevher Paşa Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı
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Kale'deki tarihi Cevher Paşa Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Kale'deki tarihi Cevher Paşa Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz - Haberler | Güncel

Denizli'nin Kale ilçesindeki Tabae Antik Kenti içinde yer alan Cevher Paşa Camisi'nde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

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Denizli'nin Kale ilçesindeki Tabae Antik Kenti içinde yer alan Cevher Paşa Camisi'nde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Talep üzerine açılan camideki, ilk cuma namazına ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim'i ve vaazı dinleyen vatandaşlar, pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uyarak cuma namazını kıldılar. Caminin içini dolduran vatandaşlardan çoğu avluda saf tuttu.

Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi Cevher Paşa Camisi'nin birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin perçinlendiği merkezlerden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gönüllerin incitilmediği bir toplumun inşasında bu tür ibadet yerlerinin vatandaşımıza açık olması önemli. Senelerce kapalı kalan bu tarihi camimizde pandemi kuralları içinde sadece cuma namazını ilçe halkımızla kıldık. Camimizin turizm yolu üzerinde olması ilçemiz açısından çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Cevher Paşa Camisi, ilçemizde tarihi cami olarak tek olup içerisinin temizlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde bugün ilk olarak sadece cuma namazlarını kılınmak üzere açmış bulunmaktayız."

Cuma namazına, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Kale Emniyet Amiri Komiser Muhammet Talha Tutar, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Tıkım de katıldı.

Kapısının üzerinde hicri 1235 yazan, ahşap destekli kalem işi süslemeli camilerden olan Cevher Paşa Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2006'a restore edilmişti. Cami, kandil günleri ya da bayram namazlarında ibadete açılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

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