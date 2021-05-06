Kale'de lise öğrencilerine sözde Ermeni soykırımı iddialarına yönelik eğitim verildi

Denizli'nin Kale ilçesinde 6 tarih öğretmeni tarafından lise öğrencilerine sözde Ermene soykırımı iddiaları ve tarihsel gerçeklerle ilgili eğitim verildi.