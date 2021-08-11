Kale'de atık lastikler eğitime destek için toplanacak

Denizli'nin Kale ilçesinde hazırlanan proje kapsamında toplanacak atık lastiklerin geri dönüşümünden elde edilecek gelir, okullara eğitim materyali alımında kullanılacak.

Denizli'nin Kale ilçesinde hazırlanan proje kapsamında toplanacak atık lastiklerin geri dönüşümünden elde edilecek gelir, okullara eğitim materyali alımında kullanılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Sıfır Atık Yönetmeliği" çerçevesinde "Atık Lastik Toplama ve Sağlıklı Çevrede Yaşama" projesi hazırlandı.

Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin'in öncülüğünde, Kale Belediyesi, Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kale Orman İşletme Şefliği ile ilçe merkezinde ve ormanlık alanlarındaki atık lastikler toplanacak. Elde edilecek gelir, okullara eğitim materyali kazandırmada kullanılacak.

Atık lastiklerin toplandığı alanlar, Kale Orman İşletme Şefliğince ağaçlandırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz