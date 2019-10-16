16.10.2019 10:30

Kaldırımda yürürken evin bahçesine düşüp ölen şahıs kamerada

Şahsın ölümünden saniyeler önce güvenlik kameraları düşme anını kaydetti

ISPARTA - Isparta'da kaldırımda yürürken evin bahçesine düşerek hayatını kaybeden yaşlı adamın ölüm anları çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, şahsın yoldan kaldırıma geçtiği, sağa-sola sallanarak yoluna devam etmeye çalıştığı ve o sırada alkollü olabileceği öne sürüldü.

Olay, önceki akşam gece saatlerinde Isparta kent merkezindeki Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 64 yaşındaki Ahmet Eryılmaz, 108.Cadde'deki kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek, yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinlikteki apartmanın bahçesine düştü.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, talihsiz adamın yolda sağa - sola sallanarak yürümesi ve sonrasında dengesini kaybederek, kaldırımın kenarında bulunan evin yaklaşık 3 metre derinlikteki bahçesine düştüğü görülüyor.

Önceki akşam meydana geldiği ortaya çıkan ve ev sahipleri tarafından dün sabah saatlerinde fark edilen olay, 112 Acil Servis ve polise haber verildi.

Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yapılan incelemede şahsın öldüğünü belirledi.

Eryılmaz'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin gerekli çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA