Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
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Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı

Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
08.05.2020 09:49 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:49

Yozgat'ta kaldırımda duran köpeğe yoldan geçtiği sırada tekme atan adamın görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yozgat'ta kaldırımda duran köpeğe yoldan geçtiği sırada tekme atan adamın görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yozgat'ın Saraykent ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda duran hamile köpeğe fırça fırlatan kimliği belirsiz kişi, ertesi gün yine aynı yerde duran köpeğe tekme attı. Kimliği belirsiz kişinin bu görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Şahsa ilk tepki, ilçe esnafı Sait Şahan'dan geldi. Köpeği tekmeleyen şahıs ile Şahan arasında yaşanan tartışma da güvenlik kameralarına yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hayvanseverleri de ayağa kaldırırdı. Hayvanseverler videoya yaptıkları yüzlerce yorumda, kişinin yetkililer tarafından bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Diğer taraftan Saraykent İlçe Emniyet ekiplerince şahsın kimliğinin tespiti konusunda çalışmaların başlatıldığı da öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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