Kaldırıma çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kaldırıma çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaldırıma çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra elektrik direğine çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra elektrik direğine çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yüzüncü Yıl Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Topaloğlu (24) yönetimindeki Dacia marka 34 DIB 460 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu önce parkın kaldırımına daha sonra da elektrik direğine çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Topaloğlu yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaldırıma çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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