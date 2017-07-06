Kaldırıma Çarpan Araç Yan Yattı

Kağıthane'de kaldırıma çarpan araç yanındaki aracın üzerine devrildi.



Yeşilce Mahallesi Damla Sokağı'nda 34 UIP 49 plakalı otomobilin sürücüsü Ersin Kızıl, dik yokuşta aracını park etmeye çalışırken kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araç, yanda park halindeki 34 KZ 3784 plakalı otomobilin üzerine devrildi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.



Kızıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını park ederken ne olduğunu anlamadan binanın önündeki kaldırıma çarptığını, kazadan sonra yan yatan aracın camından dışarı çıktığını kaydetti.