Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in katil zanlısı yakalandı. Ajansların son dakika olarak geçtiği haberde zanlı gözaltına alınırken bir polisi bıçakla karnından yaraladı.
Ordu'da evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin serbest bırakılması sonrasında yeni bir gelişme yaşandı ve bir şüpheli yakalandı. Şüpheli gözaltına alındığı sırada polis memurunu karnından bıçakladı.
POLİSİ YARALADI
Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi.
POLİS HASTANEYE KALDIRILDI
Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in ölmeden önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Cinayet anından hemen önce kaydedilen görüntülerde Ceren, evinin yakınında bir sokakta dükkanın önünden geçerken görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.
KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ
Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Videosu: Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
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Dünde dilemistim, tekrardan ALLAH rahmet eylesin, sinavi Kolay, mekani cennet olsun.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Tipinde meymenet yok su katilin, Ben polis olsaydim Beni bicaklarken kafasina sikardim bitane yeminle, Sonrada nefsi müdafe zaten, en azindan bir pislik eksilir.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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amerika da olsa polis vururdu bizde laikler karşı çıkıyor insan haklarıCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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Bu olayin laikle ne alakasi var, laik olmayan arap ülkelerini görüyorsun ne haldeler, bisey yazarken düsün ondan sonra yaz, isine gelmiyorsa git bir arap ülkesinde yasa, 1 hafta sonra memleketin topragini yalarsin yeminle.Yayından Kaldır
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Polislerimizin daha iyi eğitilmesi gerekiyor. Biri bıçaklanır biri silahı kaptırır. Gözünüzü seviyim daha güzel eğitin şu pisliklere de daha vahşice cezalar verinnnnn yeterrrrrrrCevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır
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Amerikan polisleri gibi olsunmu? Polisin talimatına uymayani Polis silahla vursun istermisin böyle bir uygulama3 1 Yayından Kaldır
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Biri dediğin adam sen uyurken asayişi sağlamak için öldü öldü şehit oldu..2 2 Yayından Kaldır
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devletin kişi başı bir polis görevlendirme şansı yok bu ve benzeri sapıkları cevresinde bilen duyan insanlarımızın katkılarına ihtiyaç var bir insanın birgünde pskolojizi bozulamaz muhtemelen bu sapıkgı bilenler vardır neden devlete daha önce hardımcı olamıyoruz sorgulanması gereken bu. öldürülen kardeşimizdir bacımızdır evladımızdır acı hüzün hepimizin olması lazımki böyle buve benzeri durumlar olmasın herkese saygılarımla bayburtluCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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gebertin gitsin böylesinden topluma ne faydaCevap Yaz 48 2 Yayından Kaldır
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Böyle kız böyle adamı nereden bulmuş yaa. . . .Cevap Yaz 2 25 Yayından Kaldır