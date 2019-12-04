: Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı

04.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:10

Ordu'da evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin serbest bırakılması sonrasında yeni bir gelişme yaşandı ve bir şüpheli yakalandı. Şüpheli gözaltına alındığı sırada polis memurunu karnından bıçakladı.

POLİSİ YARALADI

Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi.

POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in ölmeden önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Cinayet anından hemen önce kaydedilen görüntülerde Ceren, evinin yakınında bir sokakta dükkanın önünden geçerken görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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