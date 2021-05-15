- Kalbi duran yaralı karacanın yardımına koştular; suni teneffüs ve kalp masajı yaptılar

- Kalbi duran yaralı karacanın yardımına koştular; suni teneffüs ve kalp masajı yaptılar Samsun'da köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı karacanın yardımına koşan jandarma ve vatandaşlar karacayı kurtarmak için sefer oldular.

- Kalbi duran yaralı karacanın yardımına koştular; suni teneffüs ve kalp masajı yaptılar

SAMSUN - Samsun'da köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı karacanın yardımına koşan jandarma ve vatandaşlar karacayı kurtarmak için sefer oldular. Kalbi duran karacaya suni teneffüs ve kalp masajı yaptılar ancak kurtaramadılar.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Avdan Mahallesi Soğanlı mevkiinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden Gökhan Selim ve akrabası Enver Şahin köpeklerin saldırdığı karacayı yaralı halde bulup jandarmaya haber verdiler. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Vatandaşların da yardımıyla yaralı karacayı kurtarmak için patika yoldan ana yola yaklaşık 200 metre taşıyarak jandarma aracının yanına getirdiler. Bu sırada karacanın solunu ve kalbi aniden durdu. Gökhan Selim ve Enver Şahin, kalbi duran karacaya suni teneffüs ve kalp masajı yaptılar. Ancak karaca yapılan mücadelelere rağmen kurtarılamadı. Karacanın ölümü üzerine büyük üzüntü yaşayan Gökhan Selim ve Enver Şahin, " Gündüz gezerken gördük. Sonra köpekler saldırmış, yaralı bulduk. Teravisi için jandarmadan yandım istedik. Kalbi durdu. Suni teneffüs ve kalp masajı yaptık ama kurtaramadık" dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY