Kalbi duran köpeği kalp masajıyla yaşama döndürmeye çalıştılar
muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Burası hayvan barınağı değil, besleme yeri olarak yapıldı.
"Belediyemiz tarafından sokak hayvanlarının barınma ve beslenmesi için yapılan Hayvan Besleme Noktasının kapısı her daim hayvan severler için açık tutulmaktadır. Sosyal medyada gündeme getirilen ve barınağımızda meydana gelen olay bizi derinden üzmüştür. Yaşanan olayda bir hayvan araç çarpmasından dolayı yaralanma sonucu gelmiş ve tüm müdahalelere rağmen kısa bir süre sonra ölmüştür. Bakımı hem hayvanseverlerimiz hem de belediyemiz görevlileri tarafından yapılmakta olan diğer hayvanımızı da hastalık nedeniyle kaybettik. Daha önce hiç olmayan hayvan besleme noktası girişimlerimiz sonucunda ilçemize kazandırılmıştır. Hayvan besleme noktamızda sosyal medya üzerinden abartıldığı gibi susuzluk ve yetersiz beslenme gibi kötü koşullar bulunmamaktadır. Elbette belediyemiz hayvan besleme noktasındaki bu durum bizi derinden üzmüştür. Gereken soruşturma başlatılmış olup ihmali bulunan kişi veya kişiler hakkında gereken yapılacaktır. Hayvan besleme noktasında gerekli temizlik ve bakımlar yapılmakta olup bu üzücü olay nedeniyle Hayvan severlerimizden özür diliyoruz. Hayvan severlere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur."
- Afyonkarahisar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer NAL