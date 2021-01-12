Kalbi duran köpeği kalp masajıyla yaşama döndürmeye çalıştılar

muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Burası hayvan barınağı değil, besleme yeri olarak yapıldı. Halkın isteği doğrultusunda, sokakta başıboş gezen hayvanları topladık, burada beslemek için gözetim altında aldık. Kapıları beslemek amacıyla açıktı. Çevre yolu kenarında bir köpeğe araba çarpmıştı, o köpek getirilip bizim besleme yerine konulmuş. Ondan hastalık kapmış diğer köpekler. Ama yine de soruşturma başlattım. Bizim görevlilerimizden de bu konuda sorumluluğu olanlar varsa gerekli işlemleri yapacağım" dedi.'KÖTÜ KOŞULLAR BULUNMAMAKTADIR' Çay Belediyesi'nin sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Belediyemiz tarafından sokak hayvanlarının barınma ve beslenmesi için yapılan Hayvan Besleme Noktasının kapısı her daim hayvan severler için açık tutulmaktadır. Sosyal medyada gündeme getirilen ve barınağımızda meydana gelen olay bizi derinden üzmüştür. Yaşanan olayda bir hayvan araç çarpmasından dolayı yaralanma sonucu gelmiş ve tüm müdahalelere rağmen kısa bir süre sonra ölmüştür. Bakımı hem hayvanseverlerimiz hem de belediyemiz görevlileri tarafından yapılmakta olan diğer hayvanımızı da hastalık nedeniyle kaybettik. Daha önce hiç olmayan hayvan besleme noktası girişimlerimiz sonucunda ilçemize kazandırılmıştır. Hayvan besleme noktamızda sosyal medya üzerinden abartıldığı gibi susuzluk ve yetersiz beslenme gibi kötü koşullar bulunmamaktadır. Elbette belediyemiz hayvan besleme noktasındaki bu durum bizi derinden üzmüştür. Gereken soruşturma başlatılmış olup ihmali bulunan kişi veya kişiler hakkında gereken yapılacaktır. Hayvan besleme noktasında gerekli temizlik ve bakımlar yapılmakta olup bu üzücü olay nedeniyle Hayvan severlerimizden özür diliyoruz. Hayvan severlere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur."

- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer NAL