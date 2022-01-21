Kala Kal sözleri! Motive - Kala Kal şarkı sözleri! 'Kala Kal' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Motive'nin yeni albümü çıktı! Albümün en beğenilen şarkılarından birisi Kala Kal oldu. Kısa sürede yüksek izlenme ve beğeni sayısına ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Motive - Kala Kal şarkı sözleri! 'Kala Kal' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! İşte detaylar...
Motive - Kala Kal şarkısının tüm sözleri haberimizde... Şarkı 20 Ocak 2022 tarihinde çıkmıştır. Youtube'da kısa sürede 80 bin izlenme ve 5 bin beğeni almıştır. Şarkı sözleri sizlerle...
MOTİVE - KALA KAL SÖZLERİ
[Nakarat Kısmı]
Seni anlamaya çalışmakla geçti dakikalarım
Hâlâ bi' şehre sığdıramadım (Hâlâ)
Bu gece karanlıkla kalakal
Bu gece karanlıkla kalakal
Anlamaya çalışmakla geçti dakikalarım
Hâlâ bi' ömre sığdıramadım (Hâlâ)
Bu gece karanlıkla kalakal
Bu gece karanlıkla kalakal
[Köprü Kısmı 1]
Emin olamadım ben bile benden, her yerim yoksun
Bu drip harbici, kem gözü del'ce'm, sen biliyorsun
Canım her yeri kaplasa engel, ben geliyordum
Basit cümleler geçti ki benden
[Kısım 1]
Mesafeli aşk
Saçı, yüzü ve çevresi kaliteli, plug
Bal kabağına dönüşürsün 12'de, kalk
Sen hep derdin bana "Dur tehlikeden uzak"
Darmaduman olsam bile taşımadım Glock
(Glock, Glock, Glock, Glock)
İddia etti hepsi tekil başarımda hak
Duramadım en kötü tehlikeden uzak
Senden bahsetmemiştin en büyük tehlike senken
Karşında gözleri kör biri, şehrine öfkeni kullanıyorsun
Gerçeğe katlanıyorsan şimdiden bilgine olsun:
Bir süre sonra yalancıdan gerçeği duymayı beklemiyorsun
[Köprü Kısmı 2]
Seni anlamaya çalışmakla geçti dakikalarım
Hâlâ bi' ömre sığdıramadım
Bu gece karanlıkla kalakal
Bu gece karanlıkla kalakal
[Nakarat Kısmı]
Seni anlamaya çalışmakla geçti dakikalarım
Hâlâ bi' şehre sığdıramadım (Hâlâ)
Bu gece karanlıkla kalakal
Bu gece karanlıkla kalakal
Anlamaya çalışmakla geçti dakikalarım
Hâlâ bi' ömre sığdıramadım (Hâlâ)
Bu gece karanlıkla kalakal
Bu gece karanlıkla kalakal
[Çıkış Kısmı]
Kalakal, kalakal
Karanlık ağır ağır yaralar
Anlamadan hava kararır
Bütün bu yollar daralır
Kalakal, kalakal
Karanlık ağır ağır yaralar
Anlamadan hava kararır