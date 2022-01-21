Kala Kal sözleri! Motive - Kala Kal şarkı sözleri! 'Kala Kal' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Motive'nin yeni albümü çıktı! Albümün en beğenilen şarkılarından birisi Kala Kal oldu. Kısa sürede yüksek izlenme ve beğeni sayısına ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Motive - Kala Kal şarkı sözleri! 'Kala Kal' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! İşte detaylar...

Motive - Kala Kal şarkısının tüm sözleri haberimizde... Şarkı 20 Ocak 2022 tarihinde çıkmıştır. Youtube'da kısa sürede 80 bin izlenme ve 5 bin beğeni almıştır. Şarkı sözleri sizlerle...

MOTİVE - KALA KAL SÖZLERİ

[Nakarat Kısmı]

Seni anlamaya çalışmakla geçti dakikalarım

Hâlâ bi' şehre sığdıramadım (Hâlâ)

Bu gece karanlıkla kalakal

Bu gece karanlıkla kalakal

Anlamaya çalışmakla geçti dakikalarım

Hâlâ bi' ömre sığdıramadım (Hâlâ)

Bu gece karanlıkla kalakal

Bu gece karanlıkla kalakal

[Köprü Kısmı 1]

Emin olamadım ben bile benden, her yerim yoksun

Bu drip harbici, kem gözü del'ce'm, sen biliyorsun

Canım her yeri kaplasa engel, ben geliyordum

Basit cümleler geçti ki benden

[Kısım 1]

Mesafeli aşk

Saçı, yüzü ve çevresi kaliteli, plug

Bal kabağına dönüşürsün 12'de, kalk

Sen hep derdin bana "Dur tehlikeden uzak"

Darmaduman olsam bile taşımadım Glock

(Glock, Glock, Glock, Glock)

İddia etti hepsi tekil başarımda hak

Duramadım en kötü tehlikeden uzak

Senden bahsetmemiştin en büyük tehlike senken

Karşında gözleri kör biri, şehrine öfkeni kullanıyorsun

Gerçeğe katlanıyorsan şimdiden bilgine olsun:

Bir süre sonra yalancıdan gerçeği duymayı beklemiyorsun

[Köprü Kısmı 2]

Seni anlamaya çalışmakla geçti dakikalarım

Hâlâ bi' ömre sığdıramadım

Bu gece karanlıkla kalakal

Bu gece karanlıkla kalakal

[Nakarat Kısmı]

Seni anlamaya çalışmakla geçti dakikalarım

Hâlâ bi' şehre sığdıramadım (Hâlâ)

Bu gece karanlıkla kalakal

Bu gece karanlıkla kalakal

Anlamaya çalışmakla geçti dakikalarım

Hâlâ bi' ömre sığdıramadım (Hâlâ)

Bu gece karanlıkla kalakal

Bu gece karanlıkla kalakal

[Çıkış Kısmı]

Kalakal, kalakal

Karanlık ağır ağır yaralar

Anlamadan hava kararır

Bütün bu yollar daralır

Kalakal, kalakal

Karanlık ağır ağır yaralar

Anlamadan hava kararır

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