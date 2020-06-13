Kakaolu çikolatalı muffin tarifi! Kakaolu çikolatalı muffin nasıl yapılır? Görüntüsüyle ve lezzetiyle iştahları kabartan çikolatalı muffin çocuklarınız için özel bir atıştırmalık olacak. Sadece çocuklarınız değil sizlerde 5 çaylarınıza çikolatalı muffin ile lezzet katabilirsiniz.

Çocuklarınızın yemekten bıkmayacağı lezzetli bir tarif ister misiniz? Hem çocuklarınızın hem de sizin çok seveceği çikolatalı muffin tarifi ile özel bir seçeneğe sahipsiniz. GEREKLİ MALZEMELER 2 yumurta 1 su bardağı sıvı yağ 1, 5 su bardağına un 1 su bardağı toz şeker 1 Kabartma tozu 1 paket vanilya Yarım su bardağı süt 1 yemek kaşığı dolusu kakao YAPILIŞI Şekeri ve yumurtayı köpürene kadar karıştırın. Sonra katı malzemeleri ekleyip tel çırpıcı kullanarak malzemeleri çırpın. Elde ettiğiniz karışımı muffin kalıplarına yarıyı geçmeyecek şekilde doldurun. Doldurma işleminden sonra muffinlerin üzerine damla çikolata serpiştirin. Fırını 160 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına sürün. Yaklaşık 20 dakika pişirdikten sonra muffinleri çıkarın.Afiyet olsun.