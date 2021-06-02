Kahveler açıldı mı? Kahvehaneler (kıraathaneler) açıldı mı? Kahvehaneler kaça kadar açık? Kahvehaneler saat kaç kapanıyor?
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Kahveler açıldı mı? Kahvehaneler (kıraathaneler) açıldı mı? Kahvehaneler kaça kadar açık? Kahvehaneler saat kaç kapanıyor?

Kahveler açıldı mı? Kahvehaneler (kıraathaneler) açıldı mı? Kahvehaneler kaça kadar açık? Kahvehaneler saat kaç kapanıyor?
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31 Mayıs kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı. Vatandaşlar da konuyla ilgili olarak en çok merak ettikleri işletmelere ilişkin aramalar yapmaya başladı. Peki Kahveler açıldı mı? Kahvehaneler (kıraathaneler) açıldı mı? Kahvehaneler kaça kadar açık? Kahvehaneler saat kaç kapanıyor?

Koronavirüs önlemleri kapsamında 26 Nisan'da gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlarla birlikte tam kapanmaya geçilmiş ve kahvehaneler de kapatılmıştı. Peki kahvehaneler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

KAHVEHANELER AÇILDI MI?

İnsanların sosyalleştiği kafe ve kahvehane gibi mekanların durumu merak konusu oldu. Uzun bir süredir kapalı olan kafe ve kahvehanelerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceği merak ediliyor. İşte, "Kahvehaneler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı...

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kafe-restoranların açılması, yüz yüze eğitim, düğün nişan törenleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi gibi önemli başlıkların yer aldığı corona virüs pandemisinin normalleşme adımlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kahvehane, kafe, halı saha, spor salonları pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21.00 saatleri arasında çalışabilecek" dedi.

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Kahveler açıldı mı? Kahvehaneler (kıraathaneler) açıldı mı? Kahvehaneler kaça kadar açık? Kahvehaneler saat kaç kapanıyor? - Haberler
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