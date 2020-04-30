Kahvehanede yakalanan 3 kişiye 10 bin TL ceza

KONYA'da, kahvehaneye yapılan baskında içerde bulunan 3 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

KONYA'da, kahvehaneye yapılan baskında içerde bulunan 3 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. İşletmeci hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanenin faaliyetini devam ettirdiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, iş yerine baskın yaptı. Baskında içeride yakalan 3 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu O.Ö. hakkında ise Hıfzısıhha Kanunu tedbirlerine aykırı davranmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA