Kahvehanede okey ve iskambil oynayan 19 kişiye 118 bin lira caza
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Kahvehanede okey ve iskambil oynayan 19 kişiye 118 bin lira caza

İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Haberler | 3. Sayfa

Kahvehanede okey ve iskambil oynayan 19 kişiye 118 bin lira caza Kırıkkale'de korona virüs kurallarını ihlal ederek kahvehanede okey ve iskambil oynayan 19 kişiye toplam 118 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Kahvehanede okey ve iskambil oynayan 19 kişiye 118 bin lira caza

KIRIKKALE - Kırıkkale'de korona virüs kurallarını ihlal ederek kahvehanede okey ve iskambil oynayan 19 kişiye toplam 118 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bir kahvehanede korona virüs tedbirlerini ihlal eden 19 kişi okey ve iskambil oynadığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, kahvehaneye baskın yaptı. Burada toplanan 19 kişiye korona virüs kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 118 bin 750 lira idari para cezası uyguladı. Polis, kişilerin kimlik kontrolünü yaparak GBT'sini sorguladı.

Kahvehanede okey ve iskambil oynayan 19 kişiye 118 bin lira caza
Kahvehanede okey ve iskambil oynayan 19 kişiye 118 bin lira caza
Kahvehanede okey ve iskambil oynayan 19 kişiye 118 bin lira caza
Kahvehanede okey ve iskambil oynayan 19 kişiye 118 bin lira caza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:32:27. #1.14#
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