Kahveci: "Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen enflasyonun üzerinden verilecek bir ücret artışını asla...

16.08.2019 17:09

5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ANKARA - Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin ardından açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen enflasyonun üzerinden verilecek bir ücret artışını asla kabul etmeyecektir"

Kaynak: AA