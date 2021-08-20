Kahta'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
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Kahta'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Kahta'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik, belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 185 gram kubar esrar, 24 gram sentetik bonzai, 7 kök Hint keneviri, satışa hazır 145 paket 600 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mm çapında 49 mermi ele geçirildi, E.P. ve H.P. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Adıyaman
Kahta'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Kahta'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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