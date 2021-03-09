Kahta'da kadınlara özel gezi düzenlendi
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Kahta'da kadınlara özel gezi düzenlendi

09.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:53
Kahta'da kadınlara özel gezi düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla Kahta Kadın Gelişim Merkezinde eğitim gören kadınlar için gezi programı düzenledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla Kahta Kadın Gelişim Merkezinde eğitim gören kadınlar için gezi programı düzenledi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadınlar günü dolaysıyla Kahta Kadın gelişim merkezinde eğitim gören hanım kardeşlerimiz belediyemiz tarafından gezi programı düzenlendi. Sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenen gezi programı kapsamında bölgemizin değerlerinden Safvan bin Muattal Hazretlerinin Kabri ziyaret edildi. Belediyemiz sadece böyle özel günlerde değil her zaman halkımızın hizmetindedir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kahta'da kadınlara özel gezi düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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