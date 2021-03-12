Kahta'da İstiklal Marşı'nın 100. yılı kutlandı
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Kahta'da İstiklal Marşı'nın 100. yılı kutlandı

12.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:13
Kahta'da İstiklal Marşı'nın 100. yılı kutlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeni ile tören düzenlendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeni ile tören düzenlendi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunduğu programda, Kahta Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' adlı tiyatro gösterisi sergilendi. Kahta Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Onur'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarının ardından sinevizyon gösterisiyle devam etti. Program, ilçe genelinde öğrenciler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Abdil Koç, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, AK Parti Kahta İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Şahin. CHP Kahta İlçe Başkanı Mustafa Celayer, Yeniden Refah Partisi Kahta İlçe Başkanı Sadık Yavaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve kurum amirleri katıldı. - ADIYAMAN

Kahta'da İstiklal Marşı'nın 100. yılı kutlandı
Kahta'da İstiklal Marşı'nın 100. yılı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:17:37. #1.16#
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