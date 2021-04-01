Kahta'da en çok kitap okuyanlara hediye verildi
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Kahta'da en çok kitap okuyanlara hediye verildi

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Kahta'da en çok kitap okuyanlara hediye verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Abdil Koç, 2020 yılı içerisinde en çok kitap okuyan öğrencilere hediye takdim etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Abdil Koç, 2020 yılı içerisinde en çok kitap okuyan öğrencilere hediye takdim etti.

Kaymakam Abdil Koç, 57. Kütüphane Haftası münasebetiyle 2020 yılı içerisinde kütüphane arşivlerinden yararlanmak suretiyle en çok kitap okuyan altı öğrenciyi önce tebrik etti. Daha sonra da hediye takdim ederek kendilerine teşekkür etti.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hasan Çetinkaya'nın hazır bulunduğu hediye takdim programında konuşan Kaymakam Koç, öğrencilerle sohbet ederek kitap okumanın önemine dair vurgu yaptı. - ADIYAMAN

Kahta'da en çok kitap okuyanlara hediye verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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