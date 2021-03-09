Kahta'da bir köy karantinaya alındı
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Kahta'da bir köy karantinaya alındı

09.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:29
Kahta'da bir köy karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesine bağlı Erikdere köyü, koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesine bağlı Erikdere köyü, koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Erikdere köyünde yaşayan bazı kişilerin yaptırdıkları Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köyde 10 gün süreyle karantina uygulamasına karar verdi. Karantinanın ardından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde, jandarma ekipleri vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. İlçe Kaymakamlığı'ndan da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Köyün 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "İlçemize bağlı Erikdere köyü Aktoprak mezrasında PCR pozitif vakaların artması, köy halkının maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması, Aktoprak mezrasının bulunduğu konum ve köye geliş gidişlerin yoğun olması nedeniyle 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına, köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Köy Muhtarı'nca gerekli tedbirlerin alınmasına, köy okulunun karantina boyunca faaliyetlerinin ve eğitim öğretim çalışmalarının durdurulmasına karar verilmiştir."


Kahta'da bir köy karantinaya alındı
Kahta'da bir köy karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KURT

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