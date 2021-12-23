Kahta'da altın hırsızı yakalandı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 ayrı ikamette altın çaldığı tespit edilen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Girne Mahallesinde 2 ayrı ikamette meydana gelen altın ve dolarların çalınması ihbarı üzerine harekete geçen Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kahta Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheli tespit edildi. Şüphelinin adresine yapılan operasyonda hırsızlık zanlısı S.İ. (17) ve olaya konu 6 adet altın burma bilezik, 3 adet altın yüzük, 6 adet tam altın, 3 adet çeyrek altın, bir adet zincirli altın tura, 1 adet altın akıtma, bin 600 dolar ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı S.İ' nin Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet