Kahta'da 'Aile ve çocuk' konulu seminer verildi
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Kahta'da 'Aile ve çocuk' konulu seminer verildi

24.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:10
Kahta'da 'Aile ve çocuk' konulu seminer verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlara 'Aile ve çocuk' konulu seminer verildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlara 'Aile ve çocuk' konulu seminer verildi.

Hayallere Köprü Koruyoruz Derneği Kahta Şube Başkanı ve Kahta Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Salıcı tarafından halk eğitim merkezi kursiyerlerine yönelik eğitim verildi. Yaklaşık 70 Kursiyerin yer aldığı seminerde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fahri Doğan'da hazır bulundu.

Seminerde Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Salıcı, seminere katılan kursiyerlere, meme kanseri, rahim kanserinde erken teşhisin önemi, doğum kontrol yöntemleri, aile planlaması ve covid-19 tedbirleri hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Mehmet Salıcı, aynı zamanda kursiyerlerin sorularını da cevapladı.

Yoğun ilginin gösterildiği seminerde Müdür Fahri Doğan, Op. Dr. Mehmet Salıcı'ya teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kahta'da 'Aile ve çocuk' konulu seminer verildi
Kahta'da 'Aile ve çocuk' konulu seminer verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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