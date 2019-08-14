Kahramanmaraş'ta yük treni otomobile çarptı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta yük treni otomobile çarptı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

14.08.2019 23:28
Kahramanmaraş'ta yük treni otomobile çarptı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya yönüne giden İlhan Memiş idaresindeki 636009 sefer sayılı yük treni, ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi, Dağılgan Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte Mehmet Oğul'un kullandığı 07 HHH 99 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücü ile birlikte yanında bulunan ailesi Cennet, Hüsne, Serdar, Merve Oğul yaralandı.

Kaza nedeniyle kapanan demir yolu yapılan incelemenin ardından tekrar açılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.