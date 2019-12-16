Kahramanmaraş'ta yoğun sis etkili oluyor
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Kahramanmaraş'ta yoğun sis etkili oluyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

16.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:22
Kahramanmaraş'ta yoğun sis etkili oluyor

'ta etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sisin etkili olduğu kent merkezinde sürücüler trafikte zorluk yaşadı.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Sürücülerden Hüseyin Toprak, yaptığı açıklamada, sisin ulaşımı da etkilediğini belirterek, dikkatli şekilde ilerlemeye çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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