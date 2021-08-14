8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme anı görüntüleri kameraya kaydedildi

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düşen Rus uçağında bulunan 5 Rus asker ve 3 Türk temsilci hayatını kaybetti. Uçağın düşme anı kamerayla saniye saniye kaydedildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

5 RUS ASKER VE 3 TÜRK TEMSİLCİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama yayınlayıp, "Be-200 uçağında 5 Rus asker ve 3 Türk temsilci vardı" ifadelerini kullandı.

Rus uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı