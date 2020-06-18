Kahramanmaraş'ta tutuklu kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması
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Kahramanmaraş'ta tutuklu kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevine ilk kabulünde yaptırılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan tutuklu kadın ile teması bulunan kurum personeli ve diğer tutuklulara yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığını bildirdi.

Kahramanmaraş'ta tutuklu kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması
18.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:26

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevine ilk kabulünde yaptırılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan tutuklu kadın ile teması bulunan kurum personeli ve diğer tutuklulara yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Dulkadiroğlu ilçesinde kimyasal sıvıyla kasten yaralama olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması kararlaştırılan şüpheli F.Ö'nün Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ilk kabulünde yaptırılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı anımsatıldı.

"Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde yapılan kapsamlı filyasyon çalışması neticesinde F.Ö'nün, kurum personeli ve temas ettiği belirlenen diğer tutuklulara da Kovid-19 testi uygulanmış, bu testler negatif çıkmıştır." bilgilendirmesi paylaşılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca soruşturma aşamasında şüphelinin ifadesini alan ve hastalığa dair hiçbir belirti

gözlemlenmeyen cumhuriyet savcısı ile zabıt katibi ve sorgu hakimliğinde şahsın savunmasını alan hakim ile zabıt katibi ve mübaşirimiz tedbir amaçlı olarak evlerinde izolasyonda kalmaları amacıyla görevlerinden ayrılmışlardır. 14 günlük izolasyon sürecinin ardından Kovid-19 test sonuçlarında herhangi bir olumsuzluğun bulunmaması halinde yeniden görevlerine başlayacaklardır."

Devlet hastanesinde tutuklu koğuşunda tedavi altına alınan ve hastalığa dair semptom göstermeyen F.Ö'ye dün uygulanan Kovid-19 testinin ise negatif çıktığı kaydedilen açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda adliye ve ceza infaz kurumunda Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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