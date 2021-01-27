Kahramanmaraş'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne bir yılda 4 bin 963 başvuru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne bir yılda 4 bin 963 başvuru

27.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:09
Kahramanmaraş'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne bir yılda 4 bin 963 başvuru

Kahramanmaraş'ta 2020 yılı içiresinde İl Tüketici Hakem Heyeti'ne 4 bin 963 başvuru yapıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta 2020 yılı içiresinde İl Tüketici Hakem Heyeti'ne 4 bin 963 başvuru yapıldığı bildirildi.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki yıldan kalan başvurular da dahil olmak üzere, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde hakem heyetlerine yapılan başvurulardan 3 bin 271'i tüketici lehine, 1787'si tüketici aleyhine sonuçlandı, başvurulardan 169'u hakkında görevsizlik kararı verildi.

Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, bilinçli tüketicinin ev ekonomisinin temelini oluşturduğunu ve çevresine de fayda sağladığını belirtti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanvekili Nesih Tanrıverdi de heyete yapılan şikayetlerin yoğunluğunun ayıplı mal ve hizmetler olduğunu ifade etti.

Genellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerle ilgili şikayetler geldiğini aktaran Tanrıverdi şunları kaydetti:

"Bankacılık işlemlerinde, sigorta işlemlerindeki uyuşmazlıklarla ilgili kararlar alınmış. Tüketicilerimizin yaşadığı bütün sorunları hakem heyetine taşıdığı kanaatinde değilim. 1 milyonun üzerinde nüfusa sahip bir ilde, olası yaşanabilecek problemleri de göz önüne aldığımızda, başvuru sayılarının az olduğunu düşünüyorum."

Tanrıverdi, hakem heyetlerine 11 bin 600 liranın altındaki uyuşmazlıklar için başvuru yapılabileceğini ve vatandaşlardan hakem heyetleri aracılığıyla haklarını aramalarını istediklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemre Kemer Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Jason Statham
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne bir yılda 4 bin 963 başvuru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 17:29:50. #1.15#
title