Kahramanmaraş'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne bir yılda 4 bin 963 başvuru

Kahramanmaraş'ta 2020 yılı içiresinde İl Tüketici Hakem Heyeti'ne 4 bin 963 başvuru yapıldığı bildirildi.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki yıldan kalan başvurular da dahil olmak üzere, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde hakem heyetlerine yapılan başvurulardan 3 bin 271'i tüketici lehine, 1787'si tüketici aleyhine sonuçlandı, başvurulardan 169'u hakkında görevsizlik kararı verildi.

Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, bilinçli tüketicinin ev ekonomisinin temelini oluşturduğunu ve çevresine de fayda sağladığını belirtti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanvekili Nesih Tanrıverdi de heyete yapılan şikayetlerin yoğunluğunun ayıplı mal ve hizmetler olduğunu ifade etti.

Genellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerle ilgili şikayetler geldiğini aktaran Tanrıverdi şunları kaydetti:

"Bankacılık işlemlerinde, sigorta işlemlerindeki uyuşmazlıklarla ilgili kararlar alınmış. Tüketicilerimizin yaşadığı bütün sorunları hakem heyetine taşıdığı kanaatinde değilim. 1 milyonun üzerinde nüfusa sahip bir ilde, olası yaşanabilecek problemleri de göz önüne aldığımızda, başvuru sayılarının az olduğunu düşünüyorum."

Tanrıverdi, hakem heyetlerine 11 bin 600 liranın altındaki uyuşmazlıklar için başvuru yapılabileceğini ve vatandaşlardan hakem heyetleri aracılığıyla haklarını aramalarını istediklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman