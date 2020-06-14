Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
14.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:44

Kahramanmaraş'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesinde meydana geldi. H.T. idaresindeki 46 ACK 750 plakalı otomobil, Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken A.O.D. idaresindeki 80 GZ 384 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü ile birlikte yolcular F.T. (38), Z.T. (15), M.T.T. (8) ve İ.K.T. (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada zarar gören otomobil yol dışı edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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