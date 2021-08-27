Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı -Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Sevin Mahallesi yolunda meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

-Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Sevin Mahallesi yolunda meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Sevin Mahallesi yolunda meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Duran Özcan yönetimindeki 46 DY 662 plakalı araç Sevin Mahallesinden ilçe merkezine seyir halindeyken yol kenarında bulunan ve arızalı motora yardım için geldikleri öğrenilen çapa motoru ve motosiklete aynı anda çarptı. Çarpmanın etkisiyle arızalı motosikleti çapa motoruna yüklemeye çalışan İsmail Çelik eşi Hatice Çelik (72), Halil Erdoğanve Duran Özcan hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Osman Erdoğan'ın tedavisine devam ediliyor.

Afşin İlçe jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fethullah Arslantaş

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