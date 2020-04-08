Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
08.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:16
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Abdussamed I'nın kullandığı 46 AAP 622 plakalı motosiklet, Bağlarbaşı Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün ismi ve plakası henüz plakası belirlenemeyen servis minibüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Abdussamed I. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA