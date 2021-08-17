Kahramanmaraş'ta tırla traktör çarpıştı: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Şerif Hoşaf'ın (36) kullandığı 23 K 2361 plakalı tırla, Hasan Sümbül (43) idaresindeki 58 HF 961 plakalı traktör, Pazarcık-Narlı karayolu Derhis mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesi sürüklenirken, traktör ise devrildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt