Kahramanmaraş'ta tırla traktör çarpıştı: 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ta tırla traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta tırla traktör çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Şerif Hoşaf'ın (36) kullandığı 23 K 2361 plakalı tırla, Hasan Sümbül (43) idaresindeki 58 HF 961 plakalı traktör, Pazarcık-Narlı karayolu Derhis mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesi sürüklenirken, traktör ise devrildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt

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