Kahramanmaraş'ta tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü
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Kahramanmaraş'ta tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş'ta tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü
Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli polise teslim oldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli polise teslim oldu.

Menderes Mahallesi 11 Sokak'ta yaşayan A.U. (24) ile kuzeni Y. U. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine alkollü olduğu iddia edilen A.U, kuzeni Y.U'yu bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.U, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağılık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Y.U. bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt

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