KAHRAMANMARAŞ - Orduevinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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KAHRAMANMARAŞ - Orduevinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Askeri Gazinosu Subay ve Astsubay Orduevi'nden yükselen alevler Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibinin gelmesi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Kahramanmaraş'ta orduevinde çıkan yangın kontrol altına alındı KAHRAMANMARAŞ (AA) – Kahramanmaraş Askeri...

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Kahramanmaraş Askeri Gazinosu Subay ve Astsubay Orduevi'nden yükselen alevler

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibinin gelmesi

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Kahramanmaraş'ta orduevinde çıkan yangın kontrol altına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) – Kahramanmaraş Askeri Gazinosu Subay ve Astsubay Orduevi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Gazi Paşa Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Askeri Gazinosu Subay ve Astsubay Orduevi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

TOMA'nın da müdahalede destek verdiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı, soğutma işlemleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yangın alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Güngör, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yangına 20 araçla 4 dakika içerisinde müdahale ettiklerini dile getiren Güngör, "Yangın söndürüldü ve soğutma işleminin son aşamasına gelindi. Az bir hasarımız var, önemli olan herhangi bir yaralı ve can kaybımız yok. Tabi bunlar telafi edilir. Allah daha büyük kaza vermesin." dedi.

KAHRAMANMARAŞ - Orduevinde çıkan yangın kontrol altına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Orduevinde çıkan yangın kontrol altına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Orduevinde çıkan yangın kontrol altına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Orduevinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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