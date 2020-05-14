Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi kırsalındaki Höyüklü Mahallesi'nde iki aile arasında yapılan nişan sonrası koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 51 artarak 81'e yükseldi. Filyasyon ekiplerinin karantinaya alınan evlerde tarama çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde yapılan nişan sonrası rahatsızlanarak hastaneye başvuran 51 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. 51 KİŞİ DE DAHA KORONAVİRÜS ÇIKTI Kahramanmaraş'ta, nişan sonrası 30 kişide koronavirüs tespit edilen Afşin ilçesinin Hüyüklü Mahallesi'nde vaka sayısı artıyor. Filyasyon ekiplerinin yaptıkları tarama çalışmaları sonucu vaka sayısı bugün itibarıyla 81'e çıktı. Nişana katılanların yaşadığı ilçe merkezindeki Afşinbey Mahallesi'nde bulunan 8 ev de Afşin Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. FİLYASYON EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR Öte yandan filyasyon ekiplerinin Hüyüklü Mahallesi ve ilçe merkezinde karantinaya alınan evlerde tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.