Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
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Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi kırsalındaki Höyüklü Mahallesi'nde iki aile arasında yapılan nişan sonrası koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 51 artarak 81'e yükseldi. Filyasyon ekiplerinin karantinaya alınan evlerde tarama çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
14.05.2020 20:53 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:20

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde yapılan nişan sonrası rahatsızlanarak hastaneye başvuran 51 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

51 KİŞİ DE DAHA KORONAVİRÜS ÇIKTI

Kahramanmaraş'ta, nişan sonrası 30 kişide koronavirüs tespit edilen Afşin ilçesinin Hüyüklü Mahallesi'nde vaka sayısı artıyor. Filyasyon ekiplerinin yaptıkları tarama çalışmaları sonucu vaka sayısı bugün itibarıyla 81'e çıktı. Nişana katılanların yaşadığı ilçe merkezindeki Afşinbey Mahallesi'nde bulunan 8 ev de Afşin Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.

Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi

FİLYASYON EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Öte yandan filyasyon ekiplerinin Hüyüklü Mahallesi ve ilçe merkezinde karantinaya alınan evlerde tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçe kırsalındaki Hüyüklü Mahallesi'nde iki aile arasında nişan yapılmıştı. Nişana katılanlardan ilk olarak rahatsızlanan 5 kişiye gittikleri hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış, bunun üzerine bin 600 kişinin yaşadığı mahalle Afşin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 8 Mayıs'ta karantinaya alınmıştı.

Filyasyon ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu ilçedeki toplam vaka sayısı 81'e yükseldi.

Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi

Kaynak: DHA

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