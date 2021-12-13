Kahramanmaraş'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Kahramanmaraş'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hayatını kaybetti
AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 3 kişi hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne 2 gün önce gelen Ş.B. (55), A.Ç. (62) ve A.K. (71), alkol aldıktan sonra rahatsızlandıklarını belirtti.

Tedavi altına alınan kişiler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şahısların metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatlarını kaybettiği değerlendirilen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri

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