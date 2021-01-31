Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 6 büyükbaş hayvan telef oldu
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Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 6 büyükbaş hayvan telef oldu

31.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:24
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle ahırın çatısı çöktü, 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle ahırın çatısı çöktü, 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Uzunsöğüt Mahallesi'nde Hasan Taşkıran'a ait ahırın çatısı çöktü. Ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Öte yandan Beyoğlu Mahallesi'nde İsmail Çakmak'a ait ahırın çatısı da kar nedeniyle çöktü. Bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiyenin bir saatlik çalışmasının ardından, ahırda mahsur kalan 3 büyükbaş hayvan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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