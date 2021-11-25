Kahramanmaraş'ta kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hasan Arıkalı (52) idaresindeki 46 VJ 260 plakalı kamyon ile Halil Binbuğa (65) yönetimindeki 46 EP 097 plakalı otomobil Karaelbistan Mahallesi girişinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve onunla aynı araçtaki Hamit Binbuğa yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu

Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title