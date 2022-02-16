Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
AA, Muammer Coşkun - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, telefon iletişim kablolarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, telefon iletişim kablolarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş-Andırın kara yolunda bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı.
Ekipler, aramada 38 metre bakır kablo, 1 tel kesme makası, 2 bıçak, 1 budama makası, 2 pense, 4 tornavida ile çeşitli materyaller ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Y.G. (35), Y.D. (33) ve C.K'nın (20) jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Muammer Coşkun - Güncel