Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde İşçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Sevdilli Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Elbistan yönüne giden Erdal Okman yönetimindeki 16 JLS 80 plakalı minibüs, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, minibüste bulunan Ramazan Özden, Faik Kazat, Şakir Mutlu, Serhat Okman, Ferhat Kazat ve Abdulbaki Kazat adlı işçiler yaralandı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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