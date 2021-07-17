Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İ.Y. (39) yönetimindeki 46 HF 957 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Elma (18) idaresindeki motosiklet, Beyoğlu Mahallesi Şehit İsmail Orçan Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Elma ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Türkoğlu Doktor Kemal Beyazıt Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Elma, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

Kiralık katillerin adresi karıştırması sonucu öldürülen Büyükşen çifti olayında maske detayı
Kiralık katillerin adresi karıştırması sonucu öldürülen Büyükşen çifti olayında maske detayı
'Yazıyor yazıyor' sesleri tarihe karıştı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk hayatını kaybetti
"Yazıyor yazıyor" sesleri tarihe karıştı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk hayatını kaybetti
Niğde'yi karıştıran görüntü! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı
Niğde'yi karıştıran görüntü! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Hande Erçel Deniz Akkaya Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 18:43:36. #1.14#

title