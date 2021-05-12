KAHRAMANMARAŞ'TA FİLİSTİN'E PAKDİL'İN DİZELERİYLE DESTEK

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla Yedi Güzel Adam'dan biri olan Şair Nuri Pakdil'in 'Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir.

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla Yedi Güzel Adam'dan biri olan Şair Nuri Pakdil'in 'Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır' dizelerini şehirdeki LED ekranlara yansıttı.

Mescid-i Aksa(da günlerdir devam eden saldırılara karşı Kahramanmaraş'taki tüm led ekranlardan Filistin'e destek mesajı yayınlandı. Mescid-i Aksa'nın fotoğrafının da kullanıldığı mesajda Kahramanmaraşlı şair merhum Nuri Pakdil'in 'Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır" dizeleri yer aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan Ayı'nda gerçekleşen saldırıları ve İsrail'i kınadığını belirterek, "Kudüs Filistin'in başkenti, İslam şehri ve insanlığın göz bebeğidir! Mescid-i Aksa ilk kıblemiz, Miracın semaya açılan kapısıdır. İsrail polisinin ses bombalı saldırılarını şiddetle kınıyorum? dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı