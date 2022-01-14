KAHRAMANMARAŞ - Elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adnan Demir (21) yönetimindeki 46 E 5950 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücüyle araçtaki Mesut Demir (43) sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.