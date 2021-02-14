Kahramanmaraş'ta direğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
14.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:12
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 46 ACD 928 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Yeşilyurt Mahallesi Güvenlik Caddesi'ndeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazanın etkisiyle otomobildeki B.P, M.K, R.B.Ç, A.Ö. ile Ö.Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza nedeniyle, çevrede yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için de çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak