Kahramanmaraş'ta devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.

Erdal Okman yönetimindeki 16 JSL 80 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Elbistan-Malatya kara yolu Sevdilli mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.

Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan yarılılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

TIR'IN GEÇİŞİNİ ENGELLEYEN MİNİBÜSÜ YOL KENARINA KALDIRDILAR

TIR'IN GEÇİŞİNİ ENGELLEYEN MİNİBÜSÜ YOL KENARINA KALDIRDILAR

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

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