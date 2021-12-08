Kahramanmaraş'ta devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.
ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.
Erdal Okman yönetimindeki 16 JSL 80 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Elbistan-Malatya kara yolu Sevdilli mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.
Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan yarılılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri
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