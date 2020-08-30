Kahramanmaraş'ta 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
Dulkadiroğlu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
30.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:50
Dulkadiroğlu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Güzelyurt Mahallesi'ndeki Gaziantep-Kahramanmaraş Kara yolunda seyir halinde olan O.G. idaresindeki 27 RM 218 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen M.K.S. idaresindeki 27 RM 263 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan O.G. 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA