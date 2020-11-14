Kahramanmaraş hangi yemekleri meşhur? Kahramanmaraş lezzetleri!
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Kahramanmaraş hangi yemekleri meşhur? Kahramanmaraş lezzetleri!

14.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:52
Kahramanmaraş hangi yemekleri meşhur? Kahramanmaraş lezzetleri!

eski ve halk arasındaki adıyla Maraş, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde bulunan bir ili ve en kalabalık on sekizinci kentidir. Peki, Kahramanmaraş hangi yemekleri meşhur? Kahramanmaraş lezzetleri!

Kahramanmaraş mutfağı ile de ünlüdür. En çok bilineni dondurmasıdır. Dondurmasının yanı sıra biberi, ezmesi, tarhanası, kurabiyesi de meşhurdur.

KAHRAMANMARAŞ LEZZETLERİ!

Maraş Tarhana

İnce küçük cips kıvamında küçük kıtırlar halinde kızartılarak hazırlanır.

Kahramanmaraş hangi yemekleri meşhur? Kahramanmaraş lezzetleri!

Maraş Dondurması

Maraş denince akla ilk gelen yiyecek dondurmadır. Maraş yöresine ait dondurmanın tadı başka bir yerde yok.

Kahramanmaraş hangi yemekleri meşhur? Kahramanmaraş lezzetleri!

Acem Pilavı

Klasik pilavın pabucunu dama attıracak Acem pilavı, bir tür iç pilav olarak da adlandırılabilir. Etli, kuş üzümlü, bol baharlı Acem pilavı Maraş'ta düğünlerin, özel ve önemli günlerin en sevilen yemeklerindendir.

Kahramanmaraş hangi yemekleri meşhur? Kahramanmaraş lezzetleri!

Maraş dolması

Maraş dolmasının meşhur olmasının nedeni içene kullanılan baharatlarıdır. Kırmızı biberi meşhur Kahramanmaraş'ta dolma başka lezzetlidir.

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