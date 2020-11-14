Kahramanmaraş hangi yemekleri meşhur? Kahramanmaraş lezzetleri!

eski ve halk arasındaki adıyla Maraş, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde bulunan bir ili ve en kalabalık on sekizinci kentidir. Peki, Kahramanmaraş hangi yemekleri meşhur? Kahramanmaraş lezzetleri!