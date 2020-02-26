Kahramanmaraş evde yangın çıktı; anne ve kızı komşuları kurtardı
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Kahramanmaraş evde yangın çıktı; anne ve kızı komşuları kurtardı

Evde yangın çıktı; anne ve kızı komşuları kurtardıKAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangında, anne ve kızını komşular son anda kurtardı.

26.02.2020 19:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:22
Kahramanmaraş evde yangın çıktı; anne ve kızı komşuları kurtardı

Evde yangın çıktı; ve kızı komşuları kurtardı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangında, anne ve kızını komşular son anda kurtardı. Ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Yenidemir Mahallesi'nde meydana geldi. ailesinin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Fatma Gökkaya ile down sendromlu kızı Beyhan Gökkaya komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Kahramanmaraş evde yangın çıktı; anne ve kızı komşuları kurtardı
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